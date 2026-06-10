На трассах «Колыма» и «Вилюй» появились нейросети для поиска нарушителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 по 18 июня на федеральных трассах «Колыма» и «Вилюй» будут работать мобильные комплексы фотовидеофиксации «Автоураган-МС». Новая техника способна автоматически выявлять нарушения ПДД и искать автомобили, находящиеся в розыске. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Система оснащена несколькими камерами кругового обзора и программным обеспечением на базе нейросетей. Даже во время движения патрульного автомобиля комплекс может распознавать до тысячи государственных номеров в час.

«Автоураган» фиксирует превышение скорости, выезд на встречную полосу, непристегнутые ремни безопасности, использование телефона за рулем и неправильную парковку. Кроме того, система проверяет автомобили по базам данных Госавтоинспекции и помогает выявлять машины с прекращенной регистрацией или находящиеся в угоне.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что все выявленные нарушения будут оформляться в автоматическом режиме.

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