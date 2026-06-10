Подрядчик бросил объект: в Мирном возникли проблемы со строительством Дворца детства Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительство Дворца детства в Мирном оказалось под угрозой срыва сроков. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, готовность объекта составляет 84 процента, однако с конца апреля подрядная организация фактически прекратила работу на площадке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам руководителя региона, подрядчик оставил на объекте лишь одного рабочего и настаивает на проведении новой экспертизы. Такая ситуация была признана недопустимой.

Вопрос обсудили на совещании по строительству социальных объектов республики. Айсен Николаев поручил ускорить проведение необходимых процедур и нарастить темпы работ.

Кроме Дворца детства, в центре внимания оказались новые школы. В Сунтаре образовательное учреждение на 450 мест планируют достроить уже в этом году, а школа №1 в Якутске практически готова к вводу в эксплуатацию. При этом в Чульмане строительство новой школы пока вызывает опасения — готовность объекта составляет лишь 23 процента после смены подрядчика.

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