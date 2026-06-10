В селе Сунтар до конца года достроят новую школу на 450 мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Сунтар полным ходом идет строительство новой школы, рассчитанной на 450 учеников. В правительстве республики рассчитывают, что все работы завершаться до конца текущего года. Ход возведения объекта обсудили на совещании под председательством первого зампреда правительства Якутии Дмитрия Садовникова. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Школа площадью около шести тысяч квадратных метров строится в рамках государственной программы «Развитие образования». На сегодняшний день строители уже вышли на финишную прямую. Сейчас на объекте кипит работа по устройству вентиляционных систем и наружного электроснабжения, продолжается монтаж козырьков и облицовка цоколя здания. Параллельно подрядчики занимаются благоустройством прилегающей территории, чтобы к моменту открытия все выглядело достойно.

Дмитрий Садовников в ходе совещания подчеркнул, что срывать сроки нельзя, и потребовал от всех ответственных лиц обеспечить своевременный ввод объекта. Эта школа пополнит список современных образовательных учреждений, которые республика планомерно вводит в эксплуатацию, выполняя поручения федерального центра и лично главы государства по созданию комфортных условий для обучения подрастающего поколения якутян.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru