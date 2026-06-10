Преследовали детей с оружием: суд арестовал охотников, застреливших 17-летнего парня в лесу в Кузбассе

Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве подростка охотниками в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Председатель СК России Александр Бастрыкин в очередной раз напомнил о трагическом происшествии в Кемеровской области, потребовав актуальный отчет о расследовании. Речь идет о резонансном деле, которое потрясло всю страну. В мае этого года в лесном массиве неподалеку от села Междугорного был смертельно ранен 17-летний юноша. По версии следствия, выстрел произвел вооруженный местный житель, находившийся в компании двух приятелей под видом охоты.

От ранения подросток скончался на месте происшествия, и теперь всем троим охотникам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Суд в Кемерове уже принял решение об их аресте, на время следствия они будут находиться под стражей. Однако в деле продолжают всплывать новые, крайне тревожные детали. Родственники погибшего парня высказались в социальных сетях, заявив, что вооруженные мужчины целенаправленно преследовали группу подростков, сообщает издание VSE42.Ru.

Именно эти доводы, озвученные в том числе в одном из телевизионных эфиров, привлекли особое внимание Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил региональному управлению СК предоставить полный доклад не только о комплексе уже проведенных следственных действий, но и о проверке всех версий и показаний, прозвучавших в СМИ.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru