Прокуратура помогла сыну участника СВО из Якутии попасть в лагерь Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мегино-Кангаласского района вмешалась в ситуацию, которая могла оставить без полноценного летнего отдыха ребенка из семьи участника специальной военной операции. В надзорное ведомство обратилась жительница района, супруга бойца СВО, с жалобой на отказ в предоставлении ее сыну путевки в детский лагерь. Как выяснилось, мальчика не хотели принимать по формальной причине. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Суть отказа заключалась в том, что ребенок 2013 года рождения обучается в школе, расположенной в Верхоянском районе. Семье отказали в путевке из-за расхождений в месте учебы и проживания. Однако прокуратура с такой логикой не согласилась, усмотрев в действиях должностных лиц прямое нарушение прав несовершеннолетнего, чей отец сейчас защищает интересы страны.

Надзорное ведомство приняло меры прокурорского реагирования. Благодаря вмешательству вопрос решился положительно и в короткие сроки. Мальчика зачислили в первую смену летнего лагеря «Сайдыс», который находится в Мегино-Кангаласском районе.

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