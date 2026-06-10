Отмывал деньги от продажи наркотиков: прокуратура направила в суд дело против закладчика из Якутска

Жителю Якутска грозит срок за покушение на сбыт наркотиков и отмывание денег Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске перед судом предстанет 28-летний местный житель, которого следствие считает участником организованной преступной группы, промышлявшей сбытом наркотиков. Уголовное дело уже направлено прокуратурой республики в суд. Фигуранту предъявлены обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотиков и легализации преступных доходов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По версии правоохранителей, в апреле 2026 года обвиняемый через тайник-закладку получил крупную партию синтетического наркотика весом более 20 граммов. Он расфасовал вещество и разложил их по тайникам на территории Якутска, а остаток хранил при себе до самого задержания. Выйти на него удалось сотрудникам полиции, которые изъяли нереализованную часть запрещенного товара.

Следствие установило, что обвиняемый позаботился и о финансовой стороне своего криминального бизнеса. Оплату он получал на криптовалютный кошелек, затем переводил виртуальные средства на банковскую карту своей знакомой и обналичивал их уже в рублях. Таким способом, по материалам дела, ему удалось легализовать преступный доход на сумму свыше 500 тысяч рублей.

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