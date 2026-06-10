Медбрат из Якутска лишился 500 тысяч рублей после звонка мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Якутска стал жертвой телефонного обмана. 39-летний мужчина, работающий медбратом, поверил звонившим и перевел на неизвестные счета полмиллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все началось со звонка якобы от специалиста сотовой связи. Затем в разговор втянулись лжепредставители портала Госуслуг, а после - мнимые сотрудники Центрального банка России. Преступники заставили мужчину поверить, что его сбережения в опасности и их срочно нужно спасать. В результате он перевел более 500 тысяч рублей из личных накоплений.

В правоохранительных органах в очередной раз призывают жителей республики проявлять предельную осторожность. Главное - никогда не доверяйте незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Настоящие сотрудники государственных структур и банков никогда не звонят с требованием перевести куда-либо средства или сообщить конфиденциальные данные.

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