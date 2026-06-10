Паводковая обстановка стабилизируется в Якутии Фото: ГУ МЧС России по Якутии.

Весенний ледоход на реках Якутии постепенно выходит в устьевые зоны. По данным республиканского главка МЧС на 10 июня, три крупнейшие артерии - Лена, Колыма и Яна - уже достигли устья, и самая напряженная фаза для этих направлений миновала. Спасатели продолжают круглосуточный мониторинг с применением беспилотных авиационных систем, что позволяет оперативно отслеживать любые изменения обстановки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Верхнеколымском районе полностью освободилась от воды взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка, а это значит, что транспортное сообщение с районом вскоре сможет вернуться к привычному ритму. В Среднеколымском районе, в Налимске, низменные участки все еще остаются подтопленными. На реке Оленек в Булунском районе ледоход за сутки прошел 35 километров, его общая протяженность составляет 92 километра. Нижняя кромка находится в 80 километрах ниже Таймылыра, где уровень воды держится на отметке 986 сантиметров при критической планке в 1640. В ближайшие пару дней здесь ожидают вскрытия в устьевой части.

На Индигирке в Аллаиховском районе картина схожая. Нижняя кромка уже в устье, а верхняя расположилась в 170 километрах ниже Чокурдаха. Ледоход здесь за сутки прибавил 50 километров и сейчас растянулся на 20 километров, в ближайшие день-два он окончательно уйдет в море. При этом в селах Кенг-Кюель и Сыаганнах пока сохраняется подтопление низменных территорий. Начальник Главного управления МЧС России по республике Павел Гарин отметил, что обстановка стабилизируется, все подразделения сработали слаженно, что позволило минимизировать риски. В пострадавших районах уже действуют комиссии по оценке ущерба, чтобы в дальнейшем оказать жителям адресную помощь.

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