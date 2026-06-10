Подозреваемый в убийстве установлен в Вилюйске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В республике зафиксировали три преступления, которые прокуратура взяла на контроль. Самое тяжкое произошло в Вилюйске - там был убит 60-летний мужчина. Подозреваемого уже удалось установить. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске 39-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые действовали под видом оператора сотовой связи. Злоумышленники вошли в доверие и похитили у него более 500 тысяч рублей. Правоохранители в очередной раз призывают граждан никому не сообщать данные карт и коды из сообщений, кем бы ни представлялся собеседник.

Еще одним зарегистрированным преступлением стала незаконная рубка лесных насаждений, которую выявили в Сунтарском районе. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 20 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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