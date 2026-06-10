Жители Ленска останутся без холодной воды на два дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Ленска стоит заранее запастись водой - в городе намечаются плановые отключения холодного водоснабжения. Компания «Теплоэнергосервис» уведомила, что ремонтные работы пройдут в течение двух дней, 10 и 11 июня. Воды не будет в оба дня с девяти часов утра до пяти часов вечера. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Под ограничение попадают несколько адресов. Без холодной воды останутся жилые дома:

- в переулке Полевом, 6 и 8;

- на улице Горького, 18, 20 и 23;

- по улице Пионерской, 1, 3, 4, 9 и 11.

Кроме жилого сектора, в зону отключения включена и местная детско-юношеская спортивная школа.

В компании напоминают, что это вынужденная мера для приведения сетей в порядок. По вопросам можно обратиться в ресурсоснабжающую организацию по телефону 8(41137)39-300. Кроме того, все оперативные данные готовы предоставить специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы Ленска по номерам 23-112, 22-112, 30-750, а также по мобильным 8-929-460-11-12 и 8-914-307-31-88.

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