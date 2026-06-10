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НовостиОбщество10 июня 2026 0:28

Жители Ленска останутся без холодной воды на два дня

Публикуем адреса отключений
Евгений ПРУДКОВ
Жители Ленска останутся без холодной воды на два дня

Жители Ленска останутся без холодной воды на два дня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Ленска стоит заранее запастись водой - в городе намечаются плановые отключения холодного водоснабжения. Компания «Теплоэнергосервис» уведомила, что ремонтные работы пройдут в течение двух дней, 10 и 11 июня. Воды не будет в оба дня с девяти часов утра до пяти часов вечера. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Под ограничение попадают несколько адресов. Без холодной воды останутся жилые дома:

- в переулке Полевом, 6 и 8;

- на улице Горького, 18, 20 и 23;

- по улице Пионерской, 1, 3, 4, 9 и 11.

Кроме жилого сектора, в зону отключения включена и местная детско-юношеская спортивная школа.

В компании напоминают, что это вынужденная мера для приведения сетей в порядок. По вопросам можно обратиться в ресурсоснабжающую организацию по телефону 8(41137)39-300. Кроме того, все оперативные данные готовы предоставить специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы Ленска по номерам 23-112, 22-112, 30-750, а также по мобильным 8-929-460-11-12 и 8-914-307-31-88.

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