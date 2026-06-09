В Якутске обсудили необходимость берегоукрепления для спасения домов. Фото: телеграм-канал Евгения Григорьева

Минувший паводок и ледоход на Лене в границах Якутска завершились относительно спокойно, однако без нюансов не обошлось. Густой лед шел трое суток вместо привычных двух. Глава города Евгений Григорьев не исключает, что причиной могли стать перемены в русле реки возле Табаги, где возводят Ленский мост. Разбираться в этом предстоит профильным специалистам. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Куда тревожнее ситуация складывается в пригороде, у поселка Пригородный. Там на протоке продолжается эрозия береговой полосы, и прямо сейчас под угрозой находятся два дома в СОТ «Заря» и на улице Набережной. Если срочно не принять меры, проблема может разрастись и затронуть уже 28 домов, стоящих недалеко от кромки воды.

9 июня в администрации Якутска прошло расширенное совещание с республиканскими министерствами и ведомствами, чтобы найти выход. Ранее, в 2019-2020 годах, город отсыпал опасный участок скальником, и это на несколько лет сдержало критическое развитие событий. Теперь ресурс тех работ исчерпан, нужен новый этап берегоукрепления. По предварительным подсчетам, на это требуется порядка 88 миллионов рублей. Поскольку река Лена и ее прибрежная зона по закону находятся в федеральном ведении, мэр поручил проработать вопрос финансирования с филиалом «Ленарегионводхоз». Также ГлавАПУ поручено запустить регулярный мониторинг состояния береговой линии с применением аэрофотосъемки, чтобы отслеживать малейшие изменения.

В перспективе мастер-планом Якутска до 2030 года предусмотрено масштабное строительство берегозащитных сооружений вдоль Лены общей протяженностью 5,7 километра. Ответственным за этот проект назначено республиканское министерство экологии, сейчас идет поиск источника финансирования проектно-сметной документации из бюджета республики.

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