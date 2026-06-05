Утверждена стратегия партнерства Якутии и ДНР до 2030 года

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрея СОРОКИН, ЯСИА

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева и руководителя ДНР Дениса Пушилина. Ключевым итогом переговоров стало подписание плана совместных мероприятий на 2026–2030 годы в рамках уже действующего соглашения между регионами.

Документ охватывает десятки сфер — от поставок химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного промышленного оборудования до взаимодействия в сельском хозяйстве, IT, образовании и культуре. В частности, учреждения культуры ДНР планируется оснастить кинопроекторами от якутской компании «Экстра Синема».

Основной акцент в сотрудничестве сделан на гуманитарных и социально значимых инициативах.

С мая 2022 года якутские специалисты восстанавливают инфраструктуру городов ДНР — сначала в Кировском, затем в Докучаевске. За четыре года приведено в порядок почти полторы сотни объектов, а до конца 2026 года планируется завершить работы ещё на 11. По данным мониторинга Минстроя России, Якутия занимает шестое место среди 79 регионов-участников по качеству контрактации и кассовому освоению средств.

С июня 2023 года в Кировском действует филиал Якутской республиканской офтальмологической больницы. За три года здесь провели более шести тысяч операций и 25 тысяч консультаций. С марта 2024 года постоянная сменная бригада врачей из Якутии работает в Докучаевске, выполнив свыше тысячи операций, из которых 405 — офтальмологических (включая удаление катаракты). Абсолютный рекорд был поставлен в 2023 году в Мариуполе: за три дня под руководством главного врача Ивана Луцкана было сделано 258 операций. Якутская бригада стала одной из первых российских медбригад, которые отправились в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области ещё в октябре 2022 года.

Денис Пушилин высоко оценил работу врачей из Якутии. Он отметил, что стороны предметно обсудили развитие филиала офтальмологической больницы в Кировском.

«Для нас это действительно выход на новый стандарт оказания высокотехнологичной медицинской помощи», - отметил Денис Пушилин. Также, по его словам, будет совместно изучаться и внедряться лучший опыт создания комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На встрече уделили внимание созданию полнометражного фильма о Герое России Андрее Григорьеве с позывным «Тута». Рабочее название картины — «Тута: Один в поле воин». Принципиальная договорённость о съёмках была достигнута годом ранее на прошлом ПМЭФ, и теперь проект переходит к практической фазе. Айсен Николаев и Денис Пушилин обсудили помощь съёмочной группе в сборе свидетельств и материалов, а также консультации с военными и жителями ДНР для обеспечения исторической достоверности.

«Республика Саха (Якутия) заинтересована в практическом наполнении достигнутых договоренностей и готова к плотному взаимодействию с партнерами в Донецкой Народной Республике. Уверен, что дальнейшее развитие контактов будет способствовать укреплению нашего партнерства», — отметил Айсен Николаев.

Кроме того, регионы прорабатывают установку в ДНР мемориала проекта «Бастионы памяти». Он реализуется с февраля 2025 года в память о павших защитниках Отечества. Рассматривается размещение обелиска на «Саур-Могиле» с использованием QR-кодов — это позволит увековечить как героев Красной армии времён Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Продолжением деятельности по сохранению исторической памяти станет участие студентов из ДНР в VI смене проекта «Вахта памяти. Ржев – Дальний Восток». Смена пройдёт с 6 по 19 июля 2026 года в лагере имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова в Тверской области.

Денис Пушилин подчеркнул: безусловным приоритетом остаются молодёжная политика и сохранение исторической памяти. Он также рассказал, что уже запланировано участие активистов из Донбасса в сменах лагеря имени легендарного снайпера Фёдора Охлопкова, назвав это воспитанием духа и уважения к подвигу. Глава ДНР поблагодарил жителей Якутии и лично Айсена Николаева за братское отношение и поддержку.