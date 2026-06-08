Ливни и гроза пройдут в Якутии 9 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мокрый снег вернется в Якутию 9 июня. По прогнозу синоптиков, на севере и северо-востоке ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Дожди, ливни и даже грозы пройдут на западе, по нижней Лене, на востоке и днем в центральных районах, а также на юго-западе.

Ветер во вторник, 9 июня, будет умеренный. По нижней Лене, на северо-западе и при грозах поднимется порывистый ветер до 17-22 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. При прояснении может похолодать до 5-10 градусов со знаком плюс. На северо-западе и северо-востоке от -3 до +2 градусов.

Днем в среднем от +20 до +25 градусов. При дожде от +15 до +20 градусов. На юге и юго-западе жарко - от +25 до +30 градусов. На севере, северо-западе и северо-востоке холоднее - от +8 до +13, а местами и до +3...+8 градусов.

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