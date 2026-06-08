В Якутске 27 июня пройдет конкурс красоты «Уһун суһуох - кыыс оҕо киэргэлэ». Фото: администрация Якутска

Окружная администрация города Якутска приглашает юных жительниц республики принять участие в празднике красоты, мудрости и таланта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Конкурс под названием «Уһун суһуох - кыыс оҕо киэргэлэ» состоится 27 июня в 15:00 на площадке номер 10 в местности Ус Хатын.

К участию приглашаются девочки в возрасте от 4 до 13 лет, проживающие на территории Якутии. Заявки на конкурс принимаются организаторами до 26 июня. С положением можно ознакомиться по ссылке.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru