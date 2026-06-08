В Ленском районе мужчина угнал автомобиль ради выпивки. Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Ленского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 (угон) и частью 1 статьи 264.1 (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения) УК РФ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии дознания, 1 февраля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил приобрести еще спиртного. Для этого он угнал автомобиль, который был припаркован рядом с его местом жительства. Ранее этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции на улице Пролетарская. Угнанный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу. Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru