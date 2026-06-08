Житель Новокузнецка получил 3 года условно за избиения 10-летней племянницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела о жестоком обращении с ребенком. Как сообщили в Следственном комитете региона, с сентября 2024 года по февраль 2025 года мужчина систематически истязал свою 10-летнюю племянницу, находившуюся под его опекой.

По версии следствия, взрослый избивал девочку ремнем за каждое непослушание, в том числе за плохие, по его мнению, школьные оценки. Ребенку удалось сбежать из этого кошмара - она рассказала о происходящем своей учительнице в школе. Педагог незамедлительно сообщила в соответствующие органы, после чего девочку изъяли из семьи, сообщает Сибдепо.

Следователи собрали все необходимые доказательства, включая показания самой потерпевшей, свидетелей и заключения судебно-медицинских экспертиз. Прокуратура Кузбасса подтвердила, что вина опекуна была полностью доказана. Суд признал жителя Новокузнецка виновным в истязании несовершеннолетней.

В качестве наказания мужчине назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В настоящее время девочка уже передана в другую семью, где ей ничего не угрожает.