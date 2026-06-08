Якутская транспортная прокуратура изъяла контрафакт на 106 тысяч рублей с рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту контрафактной продукции, а также ее перемещению через Государственную границу Российской Федерации. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе контрольных мероприятий на одном из рынков города Якутска выявлен факт продажи товаров с нанесением товарного знака известного бренда. У продавца отсутствовали документы, подтверждающие право на использование данного товарного знака. Из незаконного оборота изъято более 50 единиц продукции. Общая стоимость товара составила 106 тысяч рублей.

На основании постановления транспортного прокурора продавец привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru