В Якутии 439 участников СВО прошли реабилитацию. Фото: правительство Якутии

В республике продолжается оказание всесторонней медицинской помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Якутии Дьулустан Чичахов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По состоянию на 8 июня текущего года в медицинских организациях республики помощь оказана 4 782 участникам СВО. Из них 1 310 военнослужащих прошли лечение в стационарных условиях. Медицинскую реабилитацию завершили 439 бойцов. Психолого-психиатрическую и психотерапевтическую поддержку получили 922 военнослужащих, а также 1 282 члена их семей.

Психологическая поддержка через канал единого федерального чата «КСВО. Разговор с психологом» оказана 1 578 абонентам из разных регионов страны.

Якутские врачи продолжают работать и на территории Донецкой Народной Республики. В центральной городской больнице города Докучаевска бригада медиков из Якутии за месяц провела 15 операций и пролечила 36 пациентов.

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