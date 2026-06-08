Суд в Якутии озвучил приговор мужчине за хранение арсенала оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня 2026 года Усть-Майский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что в 2022 году мужчина, находясь в лесу недалеко от участка метеостанции, обнаружил 5 единиц огнестрельного оружия, а также 14 патронов. Находку он привез к себе домой и хранил там. Согласно заключению баллистической судебной экспертизы, все изъятые образцы оружия и патроны пригодны для стрельбы.

На стадии ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый в присутствии защитника заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства, поскольку полностью согласился с предъявленным обвинением. В ходе заседания мужчина признал свою вину в полном объеме и попросил суд назначить наименее строгое наказание, ссылаясь на наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также на содействие следствию.

Суд, приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением ряда ограничений. Осужденному запрещено покидать территорию своего муниципального образования, а также менять место жительства и работы без получения предварительного разрешения от специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за исполнением данного вида наказания. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru