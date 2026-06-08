В Якутии через суд вернули двум пенсионерам более 500 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Чурапчинского района в судебном порядке защитила права двух пожилых местных жителей, ставших жертвами мошеннической схемы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Установлено, что оба пенсионера под воздействием обмана, связанного с предложением ложных инвестиционных проектов, перевели денежные средства на банковские счета посторонних граждан. Получателями денег оказались жители Московской и Кировской областей, которые выполняли функции так называемых дропперов (посредников для обналичивания похищенных средств). Общая сумма переводов составила более 500 тысяч рублей.

Прокурор района обратился в суд с исками к данным лицам. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме и взыскал с ответчиков все переведенные средства в пользу потерпевших пенсионеров. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.

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