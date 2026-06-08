Прокуратура Кобяйского района добилась погашения долга по зарплате в 10,2 млн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кобяйского района провела проверку соблюдения трудовых прав сотрудников местного угледобывающего предприятия. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Установлено, что акционерное общество «Сангарское горно-техническое предприятие» имело задолженность по заработной плате перед 54 работниками. Общая сумма невыплаченных средств превысила 10,2 миллиона рублей.

В связи с выявленным нарушением надзорное ведомство внесло руководителю общества представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП (неполная выплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была полностью погашена, а трудовые права 54 работников восстановлены.

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