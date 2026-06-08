Житель Якутии оштрафован на 70 тысяч рублей за комментарии Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутский городской суд вынес постановление по административному делу в отношении 38-летнего уроженца республики. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны, совершенные с использованием интернета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что ночью 24 октября 2025 года под видеопостом в канале лица, включенного на основании распоряжения Министерства юстиции России в реестр иностранных агентов, мужчина оставил 2 комментария. Согласно экспертному заключению, они содержали лингвистические побуждения в форме призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что не знает автора поста, а негативные комментарии оставил, потому что не смог совладать с эмоциями. Согласно действующему законодательству, нарушение части 2 статьи 20.3.2 КоАП России влечет за собой штраф для граждан от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

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