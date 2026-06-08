В Якутии инвалид выпал из окна третьего этажа дома-интерната и погиб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Вилюйском районе Якутии утром 8 июня произошла трагедия в специализированном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Погиб 56-летний постоялец - он выпал из окна третьего этажа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Трагический случай случился в ночь с 7 на 8 июня 2026 года. Мужчина 1970 года рождения, который был инвалидом, упал с высоты. Полученные травмы оказались смертельными. Обстоятельства, причины и условия его смерти устанавливаются прокуратурой.

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина, Вилюйская прокуратура уже организовала проверку. Правоохранители выяснят, соблюдалось ли законодательство о социальном обслуживании, обеспечивалась ли безопасность пациентов в учреждении с круглосуточным пребыванием. Если найдут нарушения, виновных привлекут к ответственности. Процессуальная проверка по факту гибели человека взята на особый контроль.

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