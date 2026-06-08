В Якутии мужчина с ножом угрожал убить фельдшера и медсестру скорой помощи Фото: Алексей ФОКИН.

В Алданском районе Якутии перед судом предстанет мужчина, который напал с ножом на сотрудников скорой помощи. Медики приехали к нему домой по вызову, а пациент вместо благодарности начал угрожать им убийством. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Инцидент произошел 1 мая 2026 года. Фельдшер и медсестра прибыли по адресу, чтобы оказать помощь мужчине с травмой носа. Однако тот был в сильном алкогольном опьянении. Вместо того чтобы лечиться, он схватил нож и, размахивая им, высказал в адрес врачей угрозу убийством.

Медики испугались за свою жизнь и немедленно позвонили в правоохранительные органы. Сейчас уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении лиц, выполняющих свой профессиональный долг, направлено в суд. Мужчине грозит серьезное наказание.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru