В Якутии мужчина с ножом угрожал убить фельдшера и медсестру скорой помощи

Фото: Алексей ФОКИН.
В Алданском районе Якутии перед судом предстанет мужчина, который напал с ножом на сотрудников скорой помощи. Медики приехали к нему домой по вызову, а пациент вместо благодарности начал угрожать им убийством. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Инцидент произошел 1 мая 2026 года. Фельдшер и медсестра прибыли по адресу, чтобы оказать помощь мужчине с травмой носа. Однако тот был в сильном алкогольном опьянении. Вместо того чтобы лечиться, он схватил нож и, размахивая им, высказал в адрес врачей угрозу убийством.
Медики испугались за свою жизнь и немедленно позвонили в правоохранительные органы. Сейчас уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении лиц, выполняющих свой профессиональный долг, направлено в суд. Мужчине грозит серьезное наказание.
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