Глава СК России поручил завести уголовное дело о пропаже мужчины в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Следственном комитете России взяли под личный контроль историю о безвестном исчезновении мужчины в Республике Саха (Якутия). В приемную председателя ведомства Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратилась женщина, чей брат пропал еще в мае 2024 года. Он уехал в город Алдан работать вахтовым методом, но спустя время перестал выходить на связь с родными. С тех пор о его судьбе и местонахождении ничего неизвестно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

До этого обращения в правоохранительные органы результата не принесли. Сейчас в СУ СК России по Якутии уже организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю местного управления Виталию Кондратенко незамедлительно завести уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате. Главу СКР также проинформируют о первоначальных результатах следствия и о том, какие меры приняты для поиска пропавшего вахтовика.

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