На реках Якутии сохраняется сложная паводковая обстановка Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На реках Якутии продолжается весенний ледоход. По данным Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) на 6 июня, наиболее напряженная паводковая обстановка сохраняется на реках Колыма и Индигирка. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На реке Лене в Булунском районе нижняя кромка ледохода находится в 205 километрах ниже села Кюсюр, верхняя — в 10 километрах ниже населенного пункта. Протяженность ледохода составляет 195 километров. В ближайшие два-три дня ледоход продолжит проходить по территории района.

На Колыме ледоход уже вышел в устье. При этом сохраняется подтопление около 80 процентов взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка и низменных участков местности в Налимске. Воздушное сообщение не нарушено — перевозки выполняются через аэропорт Среднеколымска с использованием вертолетов.

На реке Оленек ледоход протяженностью 83 километра продвигается в сторону устья. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в течение ближайших двух-трех суток.

На Яне отмечается снижение уровней воды у села Усть-Янск и на притоках реки. Подтопленных жилых домов нет. Вскрытие реки у Нижнеянска прогнозируется в ближайшие один-два дня.

На Индигирке сохраняется подтопление низменных территорий возле сел Кенг-Кюель и Сыаганнах. Протяженность ледохода достигла 160 километров.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин, на реках Индигирка и Колыма сохраняются высокие уровни воды с выходом на пойму и подтоплением низменных участков местности. Для стабилизации обстановки работают межведомственные оперативные группы, спасатели проводят берегоукрепительные работы и оказывают адресную помощь населению.

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