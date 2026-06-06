Якутские психологи запустили спецпроект для вдов участников СВО с детьми Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутском республиканском психологическом центре реализовали специальный проект для вдов участников специальной военной операции, воспитывающих маленьких детей. Об этом на брифинге 5 июня сообщил директор центра Владимир Скрябин. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По его словам, программа предусматривает профессиональное сопровождение семей погибших военнослужащих с участием научных сотрудников Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению, заключенному на Восточном экономическом форуме в 2024 году.

Кроме того, для психологов и педагогов республики организован профессиональный семинар по психологии современного детства. Академик Российской академии образования, профессор МГУ и заместитель директора федерального научного центра Александр Веракса провел открытую лекцию, посвященную современным научным исследованиям в области детской психологии.

На следующей неделе специалисты центра приступят ко второму этапу программы «Лидеры перемен». Она предназначена для глав муниципальных образований и поселений, которые работают с участниками СВО и их семьями. В рамках программы участники смогут освоить современные научно обоснованные подходы и практические инструменты поддержки.

По данным психологического центра, за прошедшую неделю помощь специалистов получили около 400 участников специальной военной операции и членов их семей как в Якутии, так и по госпитальному направлению в Ростове-на-Дону. За этот период проведено более 450 индивидуальных и групповых консультаций.

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