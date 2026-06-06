В Якутске автомобиль врезался в опору светофора после самопроизвольного движения Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 5 июня на улице Кальвица. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, около 9:00 38-летний водитель автомобиля Toyota Wish припарковался возле дома №15 и покинул транспортное средство. Вернувшись, мужчина заметил, что машина начала двигаться задним ходом.

Пытаясь остановить автомобиль, водитель сел за руль, однако, по его словам, допустил ошибку в управлении, перепутав педали газа и тормоза.

В результате автомобиль продолжил движение уже на повышенной скорости и остановился только после наезда на опору светофорных объектов.

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