В Якутии более 160 детей-сирот обрели семьи в 2025 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Республике Саха (Якутия) 164 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, были устроены в семьи из специализированных учреждений. Из них 36 детей удалось вернуть в кровные семьи. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За последние пять лет число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Якутии сократилось на 30 процентов. Если в 2020 году в регионе насчитывалось 4 462 таких ребенка, то по состоянию на 1 января 2026 года — 3 131.

Работа по семейному устройству детей ведется в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети», а также проекта «Здоровое будущее». Одной из задач, поставленных руководством республики, является дальнейшее сокращение числа детей, проживающих в учреждениях для сирот.

Положительным примером стала семья жительницы Хангаласского улуса Светланы Ксенофонтовой. Вместе с двумя родными детьми она воспитывает еще семерых приемных. По ее словам, один из воспитанников уже окончил юридический колледж и проходит срочную службу в армии.

Для граждан, желающих принять ребенка в семью, предусмотрен установленный порядок. Необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства, пройти обучение в школе приемных родителей, собрать пакет документов и получить заключение о возможности стать приемными родителями. После этого кандидаты могут знакомиться с детьми и принимать решение об их устройстве в семью.

Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, доступны через органы опеки и попечительства, а также в федеральном и региональном банках данных. По запросу потенциальным приемным родителям выдается направление на посещение ребенка в учреждении, где он находится.

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