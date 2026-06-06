Число многодетных семей в Якутии за пять лет выросло более чем на 9 процентов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Саха (Якутия) продолжает расти число многодетных семей. По данным региональных властей, за последние пять лет их количество увеличилось более чем на 9 процентов — с 31 562 семей в 2020 году до 34 487 в 2025 году. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Якутия остается единственным регионом Дальнего Востока, где численность населения растет более десяти лет подряд. Республика занимает первое место в ДФО по рождаемости и входит в десятку лидеров среди субъектов России по этому показателю.

Поддержка семей с детьми в регионе реализуется в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети». Для жителей предусмотрен широкий комплекс мер социальной помощи. Среди них — целевой капитал «Дети столетия», единовременная выплата молодым семьям в размере 50 тысяч рублей, республиканский материнский капитал «Семья» в размере 300 тысяч рублей, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд школьников из многодетных семей и льготная ипотека по ставке до 2 процентов.

В 2025 году льготой на оплату ЖКУ воспользовались 8 780 семей, а бесплатным проездом — более 8 тысяч детей. Кроме того, в рамках проекта «Крепкая семья» профессиональное обучение прошли 72 многодетных родителя.

Значительную роль играют и семейные многофункциональные центры. За прошлый год поддержку в них получили 6 480 семей. Из них более 4,6 тысячи смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что одной из ключевых задач остается создание условий, при которых семьи смогут уверенно принимать решение о рождении и воспитании детей.

По словам министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Петра Шамаева, рост числа многодетных семей и увеличение доли третьих и последующих рождений свидетельствуют об эффективности реализуемой семейной политики и создают основу для дальнейшего развития региона.

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