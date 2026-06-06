Якутия стала лидером программы «Гектар» по количеству выданных участков Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Программа «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике отмечает двойной юбилей — 10 лет с момента запуска в ДФО и пять лет работы в Арктической зоне России. За это время бесплатные земельные участки получили около 180 тысяч человек. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным организаторов программы, 38,5 тысячи участников уже оформили землю в собственность или долгосрочную аренду. Интерес к проекту продолжает расти: ежегодно число заявок увеличивается примерно на 25 процентов.

Лидером по количеству предоставленных участков остается Республика Саха (Якутия). В 2025 году в регионе было выдано около 7 тысяч участков, что составило 37 процентов от общего количества гектаров, предоставленных на Дальнем Востоке. Ожидается, что в 2026 году каждый третий участок по программе будет предоставлен именно в Якутии.

Всего в 2025 году участники программы получили почти 19 тысяч земельных участков общей площадью свыше 13 тысяч гектаров. Помимо Якутии, наиболее активно программой пользуются жители Приморского края, Амурской области и Хабаровского края.

Чаще всего землю оформляют под индивидуальное жилищное строительство — на этот вид использования приходится 53 процента участков. Еще 28 процентов граждан выбирают сельское хозяйство, 10 процентов используют землю для предпринимательской деятельности, а 7 процентов — для туристических и рекреационных проектов.

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что возможность бесплатно получить землю является важной мерой поддержки граждан и программа будет продолжена.

Программа «Гектар» позволяет россиянам бесплатно получить земельный участок для строительства жилья, ведения бизнеса, сельского хозяйства и реализации туристических проектов. Ее реализацию курирует Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

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