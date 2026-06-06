В Якутске состоялся отчетный концерт студии танца «Маска» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня на большой сцене Дома дружбы народов имени А. Е. Кулаковского состоялся отчетный концерт «Балдыдяк Дуннэви Аявдем» студии детского танцевального искусства «Маска», работающей при Государственном театре коренных малочисленных народов Севера. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В концертной программе приняли участие 80 воспитанников студии из групп «Кукты Авунин», «Осиктал», «Чипичал» и «Диктэл». Юные танцоры представили зрителям номера, ставшие итогом творческой работы за сезон.

Особую атмосферу праздника создали приглашенные артисты. На сцене выступили артисты Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, этно-певицы Синильга и Татьяна Соросова — Балаганчик, Государственный ансамбль «Туймаада», а также фокусник-иллюзионист Алексей Гольдеров. Ведущими вечера стали Анастасия Кононова и артист театра Уйгу Семенов.

Зрители тепло встречали каждое выступление. Красочные костюмы, национальные мотивы и отточенная хореография создали яркую и праздничную атмосферу.

Отчетный концерт стал итогом работы студии за год и продемонстрировал высокий уровень подготовки воспитанников, талант детей и профессионализм педагогов.

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