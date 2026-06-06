«Медицинский помощник» начал записывать на прививки детей до трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии расширили возможности проекта «Медицинский помощник». С 1 июня 2026 года сервис начал сопровождать детей в возрасте до трех лет по программе вакцинопрофилактики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Нововведение запущено в пилотном режиме на базе Якутской городской больницы №3. Теперь система не ограничивается уведомлениями о предстоящей вакцинации. После напоминания родителям автоматически предлагается запись на прививку, что позволяет сократить время на оформление и сделать процесс более удобным.

В Минздраве отмечают, что новая функция должна повысить охват профилактическими прививками и помочь родителям не пропустить важные этапы вакцинации ребенка.

Если пилотный проект покажет хорошие результаты, новый механизм планируют внедрить во всех медицинских учреждениях республики. Таким образом, сервис станет доступен семьям по всей Якутии.

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