Марафон чистоты в Ленске: жителей призывают выйти на уборку города

На улицах Ленска наводят порядок в рамках марафона чистоты. Фото: администрация Ленска

В Ленске наступил самый разгар марафона чистоты. На этой неделе сотрудники городской администрации, Комитета имущественных отношений и Центра досуга и народного творчества дружно сменили офисные кресла на грабли и мешки для мусора. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Очередной субботник прошел в минувший четверг, и его фронт работ развернулся вдоль улиц Нюйская и Якутская. Коллективы этих учреждений совместными усилиями привели в порядок закрепленные за ними участки. Территорию тщательно очистили от слежавшейся за зиму сухой листвы, веток и накопившегося бытового мусора, чтобы город встретил лето по-настоящему ухоженным.

Администрация Ленска напоминает, что чистота на улицах не появляется сама по себе, она складывается из усилий каждого местного жителя. Власти обращаются ко всем неравнодушным жителям, а также к местным предпринимателям и руководителям организаций с призывом активно включаться в движение за чистоту, не дожидаясь официальных распоряжений.

В Ленске наступил самый разгар марафона чистоты. На этой неделе сотрудники городской администрации, Комитета имущественных отношений и Центра досуга и народного творчества дружно сменили офисные кресла на грабли и мешки для мусора. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Очередной субботник прошел в минувший четверг, и его фронт работ развернулся вдоль улиц Нюйская и Якутская. Коллективы этих учреждений совместными усилиями привели в порядок закрепленные за ними участки. Территорию тщательно очистили от слежавшейся за зиму сухой листвы, веток и накопившегося бытового мусора, чтобы город встретил лето по-настоящему ухоженным.

Администрация Ленска напоминает, что чистота на улицах не появляется сама по себе, она складывается из усилий каждого местного жителя. Власти обращаются ко всем неравнодушным жителям, а также к местным предпринимателям и руководителям организаций с призывом активно включаться в движение за чистоту, не дожидаясь официальных распоряжений.