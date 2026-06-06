Улицу Ленина в Ленске начнут ремонтировать с приходом хорошей погоды Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ленска Анатолий Макушев объяснил, почему дорожники до сих пор не могут приступить к обещанному ремонту улицы Ленина. По его словам, контракт с подрядчиком был подписан еще в мае, а вся подготовительная работа проведена, но техника и люди вынуждены простаивать из-за капризов погоды. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Глава города рассчитывает, что уже на следующей неделе земляное полотно наконец просохнет до нужного состояния. Как только это произойдет, бригады незамедлительно выйдут на объект, чтобы начать текущий ремонт одной из центральных артерий города.

Анатолий Макушев также раскрыл планы на весь дорожный сезон в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году Ленск ждет обновление дорожной сети - в программу капитального ремонта включены три крупных участка - улицы Пионерская, Дзержинского на отрезке от Якутской до Пролетарской, а также улица Победы на промежутке от Первомайской до Якутской.

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