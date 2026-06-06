Полиция Амгинского района изъяла более 150 нелегальных вейпов и жидкостей к ним Фото: УМВД России по Якутии.

В Амгинском районе полицейские накрыли сразу две торговые точки, где нелегально продавали электронные сигареты. Правоохранители прошлись по магазинам и быстро нашли товар, который продавали в обход закона. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Весь изъятый товар не имел положенной по закону маркировки. С витрин сняли 152 электронных устройства и пузырька с никотинсодержащей жидкостью. Происхождение этих флаконов и гаджетов вызывает большие вопросы, так как без специальных кодов отследить легальность их ввоза в страну невозможно.

Проверять изъятое и выносить вердикт о нарушениях будут специалисты Роспотребнадзора, куда полиция уже направила все собранные материалы. Продавцам светит административная ответственность за торговлю немаркированной продукцией.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru