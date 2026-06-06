Не уступил дорогу: мотоциклист погиб после столкновения с «Волгой» в Ленске

Лобовое столкновение на перекрестке унесло жизнь 29-летнего парня в Ленске. Фото: ГАИ Якутии

В Ленске 5 июня произошла авария, которая унесла жизнь молодого мотоциклиста. На перекрестке улиц Заозерная и Пролетарская не разъехались легковой автомобиль и спортивный мотоцикл. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За рулем отечественной «Волги» находился 51-летний водитель. При совершении левого поворота на нерегулируемом перекрестке он не пропустил мотоцикл «Ямаха», который ехал по главной дороге и имел преимущество в движении. Эта ошибка привела к лобовому столкновению, после которого мотоцикл отбросило на обочину.

29-летнего водителя мототранспорта в критическом состоянии доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший скончался в стенах медицинского учреждения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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