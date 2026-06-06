Женщина отдала почти шесть миллионов рублей за снятие порчи в Якутии Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике зафиксировали шесть преступлений, расследование каждого из которых прокуратура взяла под особый надзор. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В городе Удачный обнаружен труп 58-летнего мужчины. Тело нашли в квартире с явными признаками насильственной смерти, личность подозреваемого уже установлена, сейчас с ним работают следователи.

Тем временем в Якутске вскрылись две масштабные аферы: женщина 1977 года рождения лишилась почти шести миллионов рублей, поверив мошенникам, обещавшим снять с нее порчу. Еще одну пожилую якутянку обманули на миллион рублей под видом замены домофона.

В Мегино-Кангаласском районе попался водитель с судимостью за пьяное вождение, который снова попался с перегаром. В столице республики пресекли коррупционную схему - передачу денег за незаконное оформление свидетельства о профессии водителя.

Печальную картину дополнило смертельное ДТП в Ленском районе, где водитель автомобиля «ГАЗ 3110» не предоставил преимущество мотоциклу «Ямаха». Байкером управлял 29-летний мужчина, от тяжелейших травм он скончался в реанимации.

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