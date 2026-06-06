Мужчину, утонувшего при переправе через реку, ищут в Момском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Момском районе Якутии не прекращаются поиски мужчины, которого унесла река во время ледохода. Трагедия случилась еще 23 мая, однако сообщение о пропавшем дошло до властей наслега только спустя неделю. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

57-летний сельчанин пытался пересечь реку Сиэн-Толон в местности Быйыттаах, что в семи километрах от села Сасыр. Момент для переправы оказался роковым - в это время по реке как раз шла большая вода и ледоход. Очевидец стал свидетелем того, как мужчина ушел под воду. Информацию о произошедшем передали в администрацию Улахан-Чистайского национального наслега 31 мая.

На место выдвинулись 11 добровольцев, глава наслега и участковый. Люди прочесывали берега на вездеходе «Ярс», каракате и «Урале», спускали на воду моторную лодку, чтобы осмотреть русло. Однако ледяные заторы и высокий уровень воды не давали работать в полную силу - спасательную операцию приходилось несколько раз прерывать из соображений безопасности.

С 28 мая поиски возобновили и теперь ведут их ежедневно силами местных жителей, собирая группы по 15-20 человек. Официальной заявки в Службу спасения республики не поступало, но там уже взяли ситуацию на контроль и отслеживают ход работ.

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