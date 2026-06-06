Мужчина задушил знакомого во время спора в Ленске Фото: СУ СК России по Якутии.

В Ленске следователи открыли уголовное дело против 26-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла 3 июня, когда компания из трех человек коротала время за бутылкой спиртного. Между хозяином квартиры и его знакомым вспыхнула ссора. Повод для конфликта был пустяковым, но алкоголь подлил масла в огонь. Перепалка переросла в драку, и мужчина решил выяснить отношения самым диким способом. Он повалил оппонента на пол и применил удушающий прием.

Хватка оказалась смертельной - потерпевший скончался на месте от асфиксии. Жуткую картину застал третий участник застолья, который на время выходил из квартиры, а вернувшись, увидел последствия. Именно он и вызвал на место происшествия оперативные службы.

Сейчас фигурант задержан, решается вопрос о его аресте на время следствия. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы восстановить картину случившегося.

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