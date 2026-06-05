Шесть участков дорог перекроют в Якутске 6 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня дорожные службы Якутска выйдут на несколько участков, чтобы латать изношенный асфальт. Водителям в течение дня придется проявить терпение и выбирать альтернативные пути для проезда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самый протяженный фронт работ развернут на улице 50 лет Советской Армии, на участке от заправки «Сахатранснефтегазсбыта» до Паромной переправы. Дорожники уложат свежий асфальт. Полноценная замена дорожного полотна, включающая срезку старого слоя и укладку нового покрытия, запланирована сегодня на улицах Строителей, Луговой и Белинского. То же ждет и улицу Федора Попова на отрезке от перекрестка с Богдана Чижика до самой Дзержинского. В Мархе дорожники приведут в порядок улицу Советскую - срежут изношенный асфальтобетонный слой.

Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и соблюдать требования выставленных временных дорожных знаков.

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