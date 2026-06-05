Гроза и жара до +27 градусов ожидаются в Якутии 6 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Небольшие и кратковременные дожди обещают синоптики 6 июня в Якутии. Осадки прогнозируют на западе, юге, северо-западе и по Верхоянью. Местами возможны грозы. Остальное части республики повезло больше - там будет преимущественно без осадков.

В первую летнюю субботу ветер будет спокойный, но есть шанс усиления порывов при грозах и на побережье Арктики до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 4-9 градусов тепла. На юге местами будет и вовсе от -3 до +2 градусов. На востоке и северо-западе от +10 до +15 градусов.

Днем станет уже комфортнее - от +20 до +25 градусов. При дожде возможно похолодание до 10-15 градусов со знаком плюс, а на востоке впору переодеваться в купальники - там будет +27 градусов. Холодно будет на севере (от +5 до +10) и на побережье (от 0 до +5).

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