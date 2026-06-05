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НовостиОбщество5 июня 2026 8:33

67-летняя пенсионерка из Забайкалья осваивает сапборд в поисках пиратского клада

Женщина призывает всех заниматься активными видами спорта
Татьяна ЦВЕНГЕР
67-летняя пенсионерка из Забайкалья осваивает сапборд в поисках пиратского клада

67-летняя пенсионерка из Забайкалья осваивает сапборд в поисках пиратского клада

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

67-летняя жительница Забайкалья Ирина Кутузова вместо вязания и огорода покоряет водную стихию на сапборде. Ее доска с креслом - подарок детей. Сама накачивает инвентарь, проверяет крепления и прокладывает маршрут. Раньше она занималась лыжами, баскетболом, волейболом и горными походами, а 4 года назад увлеклась сапбордингом и в первый же день участвовала в соревнованиях, пишет РТК «Забайкалье».

С единомышленниками она устраивает сплавы-вечеринки, ночует в лагере и ищет пиратские клады. В прошлом году они уже находили клад от лесного городка. Пенсионерка призывает всех не бояться нового и присоединяться к их «грибному сообществу».