67-летняя пенсионерка из Забайкалья осваивает сапборд в поисках пиратского клада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

67-летняя жительница Забайкалья Ирина Кутузова вместо вязания и огорода покоряет водную стихию на сапборде. Ее доска с креслом - подарок детей. Сама накачивает инвентарь, проверяет крепления и прокладывает маршрут. Раньше она занималась лыжами, баскетболом, волейболом и горными походами, а 4 года назад увлеклась сапбордингом и в первый же день участвовала в соревнованиях, пишет РТК «Забайкалье».

С единомышленниками она устраивает сплавы-вечеринки, ночует в лагере и ищет пиратские клады. В прошлом году они уже находили клад от лесного городка. Пенсионерка призывает всех не бояться нового и присоединяться к их «грибному сообществу».