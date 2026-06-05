В Якутии действуют два лесных пожара на площади 42 гектара Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на утро 5 июня в Кобяйском и Момском районах действуют два лесных пожара общей площадью 42 гектара. Огонь находится на труднодоступных территориях, работы по тушению приостановлены решением КЧС. Угрозы населенным пунктам нет. За пожарами ведется круглосуточное наблюдение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За прошедшие сутки полностью ликвидирован один пожар в Верхоянском районе. С начала сезона зарегистрировано 55 лесных пожаров (2 609 гектаров) и 43 ландшафтных пожара (1 203,4 гектара). Годом ранее эти показатели были значительно выше.

Особый противопожарный режим действует в 4 районах. Выявлены 77 нарушений, установлены 8 виновников, сумма штрафов превысила 1,1 миллиона рублей. К мониторингу привлекут 14 воздушных судов.

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