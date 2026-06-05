«Полярные авиалинии» запускают дополнительный рейс Якутск - Тикси 17 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Авиаперевозчик «Полярные авиалинии» сообщил о введении дополнительного рейса на арктическом направлении. Полеты по маршруту Якутск - Тикси - Якутск состоятся 17 июня 2026 года. Рейсу присвоены номера ЯП 9913 и ЯП 9914. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушном судне типа Ан-24. Приобрести авиабилеты можно несколькими способами: на официальном сайте авиакомпании polar-aero.ru, в авиационных кассах, а также в собственных офисах продаж перевозчика. Справочную информацию предоставляют по телефону контакт-центра 8-800-100-59-59 (звонок бесплатный для жителей России).

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