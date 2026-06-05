Житель Мирного подделал справки и присвоил 174 тысячи рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура города Мирного утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии противоправных действий. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, в ходе рассмотрения гражданского дела об определении места жительства ребенка обвиняемый предоставил суду поддельные справки о своих доходах. Кроме того, он присвоил денежные средства возглавляемой им общественной организации, переведя на личный банковский счет более 174 тысяч рублей. Также мужчина получил субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере свыше 57 тысяч рублей, предоставив ложные данные о своем доходе в Агентство субсидий.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На момент передачи дела в суд причиненный обвиняемым ущерб был полностью возмещен.

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