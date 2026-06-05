Житель Сунтарского района заплатил налоги после запрета на выезд за рубеж Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сунтарское районное отделение судебных приставов завершило исполнительное производство в отношении местного жителя, имевшего задолженность по налогам. Мужчина решил погасить долг только после того, как ему ограничили выезд за пределы страны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Поскольку требование исполнительного документа не было выполнено в установленный срок, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Эта мера принудительного исполнения подействовала: гражданин полностью погасил задолженность.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям региона о необходимости заблаговременно проверять наличие долгов перед планированием зарубежных поездок. Узнать о существующих исполнительных производствах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России. Своевременная оплата долгов позволит избежать ограничений на выезд за границу.

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