Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 7:40

Житель Сунтарского района заплатил налоги после запрета на выезд за рубеж

До введения запрета мужчина не спешил оплачивать долги
Татьяна ЦВЕНГЕР
Житель Сунтарского района заплатил налоги после запрета на выезд за рубеж

Житель Сунтарского района заплатил налоги после запрета на выезд за рубеж

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сунтарское районное отделение судебных приставов завершило исполнительное производство в отношении местного жителя, имевшего задолженность по налогам. Мужчина решил погасить долг только после того, как ему ограничили выезд за пределы страны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Поскольку требование исполнительного документа не было выполнено в установленный срок, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Эта мера принудительного исполнения подействовала: гражданин полностью погасил задолженность.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям региона о необходимости заблаговременно проверять наличие долгов перед планированием зарубежных поездок. Узнать о существующих исполнительных производствах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России. Своевременная оплата долгов позволит избежать ограничений на выезд за границу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru