В Якутии зарегистрировано 158 укусов клещей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 3 июня 2026 года в медицинские организации республики с жалобами на присасывание клещей обратились 158 человек. Из этого числа 19 случаев признаны завозными - пострадавшие приехали из других субъектов России (Тюменской, Амурской, Кемеровской областей, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Москвы и Республики Бурятия). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Распределение пострадавших по районам выглядит следующим образом. Ленский район - 76 случаев, Алданский район - 24 случая, Олекминский район - 31 случай, Нерюнгринский район - 11 случаев. В Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском, Хангаласском и Чурапчинском районах зафиксировано по 1 случаю. В городе Якутске - 9 случаев.

Из 158 укушенных 64 пострадавшим провели серопрофилактику с помощью противоклещевого иммуноглобулина. При этом 35 человек были ранее привиты против клещевого энцефалита. По оперативным данным, всего вакцинировано 10 767 человек, в том числе 1 779 детей.

С целью снижения риска присасывания клещей на территориях массового пребывания населения начались профилактические акарицидные обработки. Всего обработано 10,89 гектара, из которых 3,39 гектара приходятся на территории летних оздоровительных учреждений.

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