В Олекминском районе продолжаются работы по восстановлению связи. Фото: Мининновации Якутии

В Олекминском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на магистральной линии связи, которая была повреждена в результате прохождения ледохода. По состоянию на 5 июня специалистам удалось восстановить связь на участке между населенными пунктами Кытыл-Дюра и Исит. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В настоящий момент работы по устранению обрывов магистрального кабеля продолжаются в районах сел Марха и Урицкое. На месте задействованы две аварийные бригады. Проведение ремонта значительно осложняется сложной ледовой обстановкой: на берегах рек сохраняется большое количество льда, что затрудняет подход лодок к местам повреждений, а также доставку специалистов и необходимого оборудования.

Наиболее серьезные повреждения выявлены именно на участках магистральной линии, пострадавших во время ледохода. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления связи. Работы продолжаются.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru