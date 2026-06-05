Лишился прав и машины: якутянина наказали за повторное вождение в пьяном виде

Мужчина из Якутии лишился «Тойоты» после поездки в пьяном виде Фото: Прокуратура Якутии.

В Усть-Алданском районе суд рассмотрел дело местного жителя, который повторно попался пьяным за рулем. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Искуплять вину мужчина будет не только работой. Его на два года лишили права садиться за руль. А принадлежавшая ему «Тойота Пробокс» по решению суда безвозмездно обращена в доход государства.

В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу. У осужденного есть время на обжалование.

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